السعودية

وزير التعليم يلتقي رئيس "أكسفورد للأعمال"

الجانبان بحثا التعاون المشترك في التعليم الإلكتروني
وزير التعليم يلتقي رئيس "أكسفورد للأعمال"

وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

وكالة الأنباء السعودية (واس)
وكالة الأنباء السعودية (واس)

الْتقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال السيد أندرو جيفري؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

وشهد اللقاء بحث مجالات التعاون من خلال فتح فرص التعلم المرن والمستدام بما يلبي احتياجات سوق العمل، والاستفادة من نجاح المملكة في التحول التعليمي نحو التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني خلال جائحة كورونا، وكذلك تطبيق التعليم المدمج بعد العودة الحضورية بجميع المدارس، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب التقنية والعلمية حول تقاطع الدور التعليمي مع الاقتصاد العالمي.

وزير التعليم
الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ
التعليم الإلكتروني

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