وزير الحرس الوطني يرعى تدشين حملة "بياناتك أمانك"

وتأتي هذه الحملة بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية البيانات الشخصية لتواكب تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله- حيث تعد إحدى الركائز الأساسية لبناء بيئة تنظيمية متكاملة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية بما يضمن المحافظة على خصوصية أصحاب البيانات الشخصية، وحماية حقوقهم.