وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر

رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الحرس الوطني، أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.