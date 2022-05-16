وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة الملك المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية

رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مغادرته -حفظه الله- مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجرائه الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.. سائلًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه موفور الصحة والعافية.
كما هنّأ سموه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بهذه المناسبة؛ سائلًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمدهما بالصحة والعافية، وأن يحفظ هذا الوطن في ظل قيادتهما الحكيمة.