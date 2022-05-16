وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة الملك المستشفى بعد استكمال الخطة العلاجية

رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مغادرته -حفظه الله- مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجرائه الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.. سائلًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه موفور الصحة والعافية.