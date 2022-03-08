"وزير الحرس الوطني" يوقِّع عقودًا مع شركات وطنية بأكثر من مليار ريال

وقَّع وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، عددًا من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في مجالات الدعم والإسناد، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار ريال، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2022 في الرياض.