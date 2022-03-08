"وزير الحرس الوطني" يوقِّع عقودًا مع شركات وطنية بأكثر من مليار ريال

"وزير الحرس الوطني" يوقِّع عقودًا مع شركات وطنية بأكثر من مليار ريال
وقَّع وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، عددًا من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في مجالات الدعم والإسناد، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار ريال، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2022 في الرياض.
ولفت وزير الحرس الوطني في تصريح له اليوم إلى الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة - حفظه الله -، وتوجيهاته السديدة في جميع المجالات التي تحقق المنافع للوطن والمواطنين.
وثمَّن توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظه الله-، ودوره الجوهري في توطين الصناعات العسكرية بالسعودية.
وأوضح الأمير عبدالله بن بندر أن الاتفاقيات تأتي ضمن إطار تحفيز توطين الصناعات العسكرية في السعودية، بما يدعم جاهزية القوات العسكرية كافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، والاستفادة من القدرات المحلية وتطويرها، ودعم استراتيجيتها الهادفة لبناء قطاع صناعات عسكرية محلية ومستدامة.
وتعمل وزارة الحرس الوطني على عقود مستقبلية، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 10 مليارات ريال، في مجال الاستدامة والاستحواذ العسكري مع شركات محلية.
كما تعمل الوزارة على دراسة ومراجعة وتقييم دقيق، يتعلق بمستوى الخيارات الفنية والمواصفات العالمية المعتمدة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية.