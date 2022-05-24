وزير الخارجية: إحراز تقدم في المحادثات مع إيران لكنه ليس كافيًا

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم (الثلاثاء): "إن المملكة لا تزال تمد يدها إلى إيران، وقد تم إحراز بعض التقدم في المحادثات معها لكنه ليس كافيًا".