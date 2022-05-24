وزير الخارجية: رؤية السعودية 2030 تسهم في تجديد الاقتصاد وازدهار المجتمع

واس- دافوس: شارك اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في الجلسة الحوارية التي عُقدت على هامش منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" 2022، تحت عنوان "النظرة الجيوسياسية".

وأوضح وزير الخارجية خلال مشاركته في الجلسة الحوارية أن رؤية السعودية 2030 تسهم في تجديد الاقتصاد، وازدهار المجتمع، وتحقيق المزيد من الرخاء لشعب السعودية على المدى الطويل. مشيرًا إلى أن رؤية السعودية ستنعكس على تكثيف التعاون مع دول المنطقة؛ ما ينعكس عليها بمزيد من النمو والازدهار.

وردًّا على استفسار مقدِّم الجلسة حول علاقة السعودية بكل من جمهورية الصين الشعبية والولايات المتحدة الأمريكية أوضح أن الصين تعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، والولايات المتحدة الأمريكية من أهم شركاء السعودية في مجال الأمن.

وحث وزير الخارجية المجتمع الدولي على دعم التعاون والحوار بين جميع دول العالم لمواجهة التحديات العديدة، وأبرزها الأمن الغذائي.. منوها بالدور الإيجابي للمملكة في مجموعة دول العشرين، الذي أسهم في مساعدة الدول النامية.