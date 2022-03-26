وزير الخارجية في منتدى الدوحة: الحوار أساس لإنهاء النزاع الحالي في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، إنه يجب إنهاء النزاع في أوكرانيا، مؤكداً أن الحوار أساس لإنهاء النزاع الحالي.
وأضاف، خلال مشاركته في منتدى الدوحة: يجب أن يعمل العالم متحداً لمواجهة التحديات، ويجب الاهتمام بشكل خاص بالمشكلات التي تواجه دول الجنوب النامية.
وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، قد التقى أمس أخاه الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك على هامش منتدى الدوحة العشرين.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة في عديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات، ولاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال عديد من القضايا الإقليمية والدولية.