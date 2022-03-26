وزير الخارجية في منتدى الدوحة: الحوار أساس لإنهاء النزاع الحالي في أوكرانيا

وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات، ولاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال عديد من القضايا الإقليمية والدولية.