وزير الخارجية في نيبال.. لقاء مع رئيس الوزراء سبقه توقيع اتفاقية عامة بين البلدين

وكان قد التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الدكتور نارايان خادكا، وذلك بمقر وزارة خارجية نيبال في العاصمة كاتماندو.