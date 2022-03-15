وزير الخارجية في نيبال.. لقاء مع رئيس الوزراء سبقه توقيع اتفاقية عامة بين البلدين

استقبل رئيس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية شير بهادور ديوبا، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وذلك خلال زيارة الوزير الرسمية للجمهورية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث تطوير التنسيق الثنائي على الأصعدة كافة، وناقش الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان قد التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الدكتور نارايان خادكا، وذلك بمقر وزارة خارجية نيبال في العاصمة كاتماندو.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، ومناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
عقب ذلك جرت مراسم توقيع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، وقّعها من الجانب السعودي وزير الخارجية، ووقّعها من الجانب النيبالي وزير الشؤون الخارجية.
وأقام وزير الشؤون الخارجية النيبالي، مأدبة غداء تكريماً لوزير الخارجية والوفد المرافق له.
حضر اللقاء والاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيبال مساعد بن سليمان المرواني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.