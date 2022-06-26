وزير الخارجية ونظيره البحريني يترأسان الاجتماع التشاوري الأول

عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم، الاجتماع التشاوري الأول في إطار لجنة التنسيق السياسي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة، حيث ترأس الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما ترأسه من الجانب البحريني وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.