وزير الخارجية يبحث فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات مع نظيره القطري

التقى اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، على هامش الدورة الـ152 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق المزيد من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات، ولاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يسهم في استقرار المنطقة، وحفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.