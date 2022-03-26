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وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي لشؤون إيران وقفَ الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية

ناقشا تكثيف الجهود المشتركة للتصدي لانتهاكاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية
وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي لشؤون إيران وقفَ الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران
واس
واس

الْتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي؛ وذلك على هامش منتدى الدوحة في نسخته العشرين.

وجرى -خلال اللقاء- استعراض التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؛ بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الدولية الجارية بهذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف الجهود المشتركة للتصدي للانتهاكات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كما تناولا أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية، التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.

حضر اللقاء الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر.

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