وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي لشؤون إيران وقفَ الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية

الْتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي؛ وذلك على هامش منتدى الدوحة في نسخته العشرين.