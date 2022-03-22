وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم (الثلاثاء) العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية.