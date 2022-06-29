وزير الخارجية يبحث مع نظيره السويسري العلاقات المشتركة وسبل دعمها

وفي بداية الاتصال نقل وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، له وحكومة وشعب سويسرا، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.