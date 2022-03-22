وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، بمستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية إسلام آباد.