وزير الخارجية يبحث مع نظيره العُماني تعزيز دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة والشرق الأوسط
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره العماني بدر البوسعيدي
محليات

وزير الخارجية يبحث مع نظيره العُماني تعزيز دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة والشرق الأوسط

واس
واس

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش منتدى الدوحة في نسخته العشرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة، وسبل تعزيزها في عددٍ من مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وناقش الجانبان الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن أهمها تعزيز العمل والتنسيق المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما تبادلا وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان
منتدى الدوحة
وزير الخارجية العماني
بدر البوسعيدي

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