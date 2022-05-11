وزير الخارجية يبحث ونظيره البحريني العلاقات الأخوية والأوضاع الدولية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة مراكش في المملكة المغربية.