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وزير الخارجية يبحث ونظيره البحريني العلاقات الأخوية والأوضاع الدولية
على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بـ"مراكش"
التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة مراكش في المملكة المغربية.
وبحث الوزيران خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.