وزير الخارجية يرأس وفد المملكة وزاريًّا بالدورة 157 للجامعة العربية

رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة في القاهرة.
وضم وفد المملكة: مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، ومدير إدارة جامعة الدول العربية بدر الطريفي.
وعلى هامش أعمال الدورة التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، كلًا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر رمطان لعمامرة، ووزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق.
وجرى خلال اللقاءات استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين المملكة والأشقاء في كل مجالات التعاون المشترك، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.