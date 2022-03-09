وزير الخارجية يرأس وفد المملكة وزاريًّا بالدورة 157 للجامعة العربية

وعلى هامش أعمال الدورة التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، كلًا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر رمطان لعمامرة، ووزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق.