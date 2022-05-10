وزير الخارجية يستعرض مع مسؤول الشؤون الإسلامية الكمبودية علاقات التعاون

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الوزير الأول المكلف بالمهمة الخاصة بالشؤون الإسلامية الكمبودية المبعوث الخاص لمملكة كمبوديا أوكانها داتوك عثمان حسن.