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وزير الخارجية يستعرض مع مسؤول الشؤون الإسلامية الكمبودية علاقات التعاون

الجانبان ناقشا تعزيز أوجه التعاون الثنائي بمختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها
وزير الخارجية يستعرض مع مسؤول الشؤون الإسلامية الكمبودية علاقات التعاون
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
واس
واس

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الوزير الأول المكلف بالمهمة الخاصة بالشؤون الإسلامية الكمبودية المبعوث الخاص لمملكة كمبوديا أوكانها داتوك عثمان حسن.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة فهد بن أسعد أبوالنصر.

وزير الخارجية
فيصل بن فرحان

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