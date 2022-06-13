وزير الخارجية يستعرض مع ملك إسبانيا العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لحكومة وشعب إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله ملك إسبانيا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.