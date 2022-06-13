وزير الخارجية يستعرض مع ملك إسبانيا العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها

استقبل ملك إسبانيا، الملك فيليب السادس، اليوم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك في قصر لاثارثويلا الملكي بالعاصمة الإسبانية مدريد.
ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما لحكومة وشعب إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله ملك إسبانيا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى بحث فرص التعاون بين السعودية وإسبانيا في مختلف المجالات، وسُبل تطويرها.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.