وزير الخارجية يستعرض مع نظيرته الألبانية سبل تطوير العلاقات الثنائية

كما تناول الاستقبال سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة وألبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه يعزز الأمن والسلم الدوليين.