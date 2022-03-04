وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الروسي آخر تطورات الأزمة في أوكرانيا

كما بحث الوزيران آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي تعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حل سياسي، يحقق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة والعالم.