وزير الخارجية يستعرض ونظيره بتركمانستان سبل تطوير مجالات التعاون

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة الباكستانية إسلام آباد.