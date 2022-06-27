وزير الخارجية يستقبل نظيره الإيطالي وينوهان بمرور 90 عاماً على العلاقات بين البلدين

كما استعرض الوزيران أبرز ما جاء في أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، والتي عقدت اليوم في العاصمة الرياض، بهدف تعزيز العمل المشترك، والعلاقات الثنائية في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.