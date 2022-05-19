وزير الخارجية يشارك في الاجتماع المرئي لوزراء خارجية "بريكس بلس"

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع المرئي لوزراء خارجية "بريكس بلس" اليوم، تحت عنوان "تعزيز دور الدول النامية وتحرير الأسواق الناشئة وتطوير الإصلاحات الدولية".