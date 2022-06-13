وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاش نظمها المعهد الملكي للدراسات الدولية في مدريد

واستعرض جملةٍ من القضايا والملفات داخل المملكة، حيث قدم شرحاً عن رؤية 2030 وما تم خلال الأعوام القليلة الماضية من تغيرٍ جذري على المستويات كافة، مشيراً إلى جهود المملكة في حماية كوكب الأرض ومنها مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.