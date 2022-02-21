وزير الخارجية يصل إلى مقر الاتحاد الأوروبي

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مقر الاتحاد الأوروبي لترؤُّس الجانب الخليجي في الاجتماع الوزاري الخليجي- الأوروبي الـ26، الذي سينعقد اليوم بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحضر "فيصل بن فرحان" لدى وصوله مقر الاجتماع، مأدبة إفطار عملٍ أقامها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على شرف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ ترحيبًا بهم في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

واستعرض وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رئيس المجلس الأوروبي أوجه العلاقات الخليجية الأوروبية في العديد من مجالات التعاون، وسبل الدفع بها نحو آفاق أرحب، بالإضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والعالمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.