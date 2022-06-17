وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الموريتاني بالعاصمة نواكشوط

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج، الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وذلك خلال زيارة رسمية إلى موريتانيا.
وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، تم التشديد فيها على عمق العلاقات القائمة بين السعودية وموريتانيا، وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
كما تناولت جلسة المباحثات سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء رؤية السعودية 2030.
حضر اللقاء وجلسة المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي، والمدير العام لمكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.