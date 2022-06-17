وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الموريتاني بالعاصمة نواكشوط

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج، الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وذلك خلال زيارة رسمية إلى موريتانيا.