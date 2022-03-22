وزير الخارجية يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس، رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، للمشاركة في الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.