وزير الخارجية يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس، رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، للمشاركة في الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقد أقام باجوا، مأدبة عشاء على شرف وزير الخارجية، والوفد المرافق له.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.