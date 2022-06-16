وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي ويبحث أوجه التعاون

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر مجلس النواب بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم، رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة المغربية.