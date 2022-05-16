وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء التايلندي ويشهدان توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين
التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله نائب رئيس الوزراء التايلندي وزير الشؤون الخارجية دون برامودويناي، على هامش منتدى الاستثمار السعودي التايلندي الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض.
وشارك وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء التايلندي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي ناقشت تعزيز الشراكة في القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات الصناعة والسياحة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلند.
كما شهد الجانبان خلال المنتدى التوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم بين القطاعين العام والخاص في البلدين الصديقين، لتشمل تطوير مجالات التعاون المختلف.
كما اجتمع وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء التايلندي مع رجال الأعمال في البلدين الصديقين لاستكشاف فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الواعدة للمستثمرين.
وكان وزير الخارجية قد استقبل بالرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلندي دون برامودويناي، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة.
واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.