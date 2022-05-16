وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء التايلندي ويشهدان توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين

وشارك وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء التايلندي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي ناقشت تعزيز الشراكة في القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مجالات الصناعة والسياحة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030، واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلند.