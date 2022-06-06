وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء بكازاخستان

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وزارة الخارجية الكازاخية بالعاصمة نور سلطان، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تليوبيردي، خلال زيارته الرسمية للجمهورية.
وشهد اللقاء بحث أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كازاخستان عبد العزيز بن عبدالله الداود، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.