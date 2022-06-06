وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء بكازاخستان

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وزارة الخارجية الكازاخية بالعاصمة نور سلطان، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تليوبيردي، خلال زيارته الرسمية للجمهورية.