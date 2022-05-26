وزير الخارجية يلتقي نظيرته البلغارية ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا تيودورا جينشوفسكا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة صوفيا.
وشهد اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض فيها الجانبان علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وتناولت جلسة المباحثات سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتكثيف التعاون بين المملكة وبلغاريا في المجالات السياسية والاقتصادية، والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا خالد فقيه، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.