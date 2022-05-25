وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوكراني خلال منتدى "دافوس"

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2022.
وشهد اللقاء مناقشة مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولكل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.
وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.