"فيصل بن فرحان" يلتقي وزير الخارجية الإسباني في مدريد

من ناحية ثانية، تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف.