"فيصل بن فرحان" يلتقي وزير الخارجية الإسباني في مدريد

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، وذلك في قصر فيانا بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وشهد اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
من ناحية ثانية، تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف.
وشهد الاتصال بحث العلاقات المشتركة وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الشقيقان في المنطقة والعالم.