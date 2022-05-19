وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري ويترأسان لجنة المشاورات بين البلدين

بعد ذلك، عقدت الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية، حيث ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة الدورة.