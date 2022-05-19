وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري ويترأسان لجنة المشاورات بين البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، وذلك في مقر وزارة الخارجية الجزائرية.
بعد ذلك، عقدت الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية، حيث ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة الدورة.
ونوه الجانبان بتوافق الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والقضايا العربية والإقليمية والدولية وسبل دعم الأمن والاستقرار والازدهار ومواجهة التحديات بما يحقق التقدم لشعبي البلدين ويدعم الأمن والسلم الدوليين.
وحضر من الجانب السعودي، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.