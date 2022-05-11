وزير الخارجية يلتقي نظيره الروماني في مراكش

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية رومانيا بوغدان أوريسكو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بمدينة مراكش في المملكة المغربية.