وزير الخارجية يلتقي نظيره الفيتنامي في هانوي

واستعرض الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من الملفات السياسية والأمنية المتعددة الأطراف على المستويات كافة، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.