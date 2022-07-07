وزير الخارجية يلتقي نظيره الهندي على هامش اجتماع دول العشرين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، في جزيرة بالي الإندونيسية، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.
وشهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الهندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.