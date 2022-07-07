وزير الخارجية يلتقي نظيره الهندي على هامش اجتماع دول العشرين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، في جزيرة بالي الإندونيسية، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.