وزير الخارجية يهنئ القيادة والشعب بحلول شهر رمضان المبارك

رفع وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي وزارة الخارجية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمة الإسلامية والشعب السعودي؛ وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.