وزير الداخلية في ضيافة الرئيس التونسي لاستعراض سبل التعاون الأمني

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر قرطاج الرئاسي، اليوم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وخلال اللقاء نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له، وتمنياتهما لحكومة وشعب تونس دوام الرقي والتقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين، وقد حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية، ووزير الداخلية بجمهورية تونس توفيق شرف الدين.