وزير الداخلية وأمير الرياض يعزيان رجل الأعمال عبدالله الجميح في وفاة والدته

بدوره، قدّم وكيل أمين منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري تعازيه الحارة لأسرة الجميح، كما قدم المستشار بالديوان الأميري بدولة الكويت الشقيقة فيصل الحمود المالك الصباح تعازيه الحارة ببرقية بعث بها لأسرة الجميح، راجيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ومغفرته.