وزير الداخلية وأمير الرياض يعزيان رجل الأعمال عبدالله الجميح في وفاة والدته

قدم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف تعازيه في وفاة والدة رجل الأعمال عبدالله الجميح نورة المقرن.
ودعا وزير الداخلية، في برقية بعث بها لرجل الأعمال عبدالله الجميح؛ الله أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.
وفي سياق متصل، قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض تعازيه لأسرة الجميح من خلال برقية بعث بها.
وقدم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض تعازيه ببرقية مماثلة لأسرة الجميح.
بدوره، قدّم وكيل أمين منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري تعازيه الحارة لأسرة الجميح، كما قدم المستشار بالديوان الأميري بدولة الكويت الشقيقة فيصل الحمود المالك الصباح تعازيه الحارة ببرقية بعث بها لأسرة الجميح، راجيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ومغفرته.