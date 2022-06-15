وزير الداخلية يرعى حفل تخريج 1592 من طلبة كلية الملك فهد الأمنية

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، حفل تخريج (1592) من طلبة كلية الملك فهد الأمنية بالدورة التأهيلية (51) للضباط الجامعيين، والدفعة (63) من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدفعتين (11) و (12) من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي للعام الدراسي 1443هـ، وذلك في مقر الكلية بالرياض.