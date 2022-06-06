وزير الداخلية يعتمد الخطة الأمنية العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام بمناسك الحج

وقال مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي: ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.