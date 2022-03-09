وزير الداخلية يقف على جناح الوزارة المشارك في معرض الدفاع العالمي

وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظِّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال الفترة من (6 - 9) مارس 2022م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.