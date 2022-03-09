محليات

وزير الداخلية يقف على جناح الوزارة المشارك في معرض الدفاع العالمي

يقدّم عروضاً لأبرز حلول حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة
وزير الداخلية يقف على جناح الوزارة المشارك في معرض الدفاع العالمي
واس
واس

وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظِّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال الفترة من (6 - 9) مارس 2022م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

ويقدّم الجناح عروضاً لأبرز حلول وزارة الداخلية المبتكرة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، وجعل المدن أكثر أمانًا، والاستخدام الأمثل للتقنية في تطوير الكادر الأمني، إضافة إلى أمن الحدود، والوسائل المبتكرة في تعزيز الأمن والسلامة، والتعامل مع الأحداث والأزمات.

وزير الداخلية
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف
معرض الدفاع العالمي
جناح وزارة الداخلية

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