وزير الداخلية يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

كما رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود، أسمى التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من سموه ما قدمه من خير وعطاء، وأن يعيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها بالعزة والتمكين والازدهار.