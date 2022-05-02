وزير الداخلية يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يُديم عليه -أيده الله - موفور الصحة والعافية.
كما رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود، أسمى التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من سموه ما قدمه من خير وعطاء، وأن يعيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها بالعزة والتمكين والازدهار.