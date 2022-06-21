وزير الزراعة المصري يؤكد الأثر الإيجابي لزيارة ولي العهد لمصر

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية سيكون لها أثر إيجابي قوي في المجالات المشتركة بين البلدين كافة.