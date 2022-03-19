وزير الشؤون الإسلامية: الإرهابيون يتجردون من كل مبادئ الدين والخلق والإنسانية

وأشار في تصريح له على هامش الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الثالثة والعشرين بالرياض، إلى تنفيذ الأحكام القضائية بحق 81 إرهابيًّا؛ مبينًا أنهم "تجردوا من جميع مبادئ الدين والخلق والإنسانية، وخالفوا المبادئ وارتكبوا تلك الأعمال الخطيرة التي لا يقوم بها مسلم.. وتم تطبيق أمر الشرع فيهم، بأحكام شرعية صدرت من القضاء".