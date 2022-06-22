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وزير الشؤون الإسلامية المغربي يُثَمِّنُ جهودَ خادم الحرمين ووليِّ العهدِ في خدمة الحجاج

أشادَ بمبادرة "طريق مكة" التي ُتسَخِّرُ كلَّ الإمكانات للتيسير على ضيوف الرحمن
وزير الشؤون الإسلامية المغربي يُثَمِّنُ جهودَ خادم الحرمين ووليِّ العهدِ في خدمة الحجاج
وزير الشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق
واس
واس

ثَمَّنَ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق، عاليًا، جهودَ حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيز آل سعود، وصاحبِ السمو الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنَ عبدِالعزيز وليِّ العهدِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء وزيرِ الدفاع – حفظهما الله- لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأشادَ بمبادرة "طريق مكة" التي ُتسَخِّرُ كلَّ الإمكانات للتيسير على ضيوف الرحمن، إلى جانب أنها تدخلُ في إطار التنظيم المميز وضمان الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام، داعيًا اللهَ سبحانه وتعالى أن يحسنَ الجزاءَ لكل من أسهمَ في إنجاز هذه المبادرة التي تُعَدُّ ابتكارًا ناجحًا.

وأشار وزيرُ الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي إلى حرص العاهلِ المغربي الملكِ محمدِ السادس على التزام الحجاج المغاربة بكل التدابير التي تتخذُها المملكةُ العربيةُ السعوديةُ تحت قيادتها الحكيمة لضمان التنظيم الأفضل لمواسم الحج.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
ضيوف الرحمن
موسم الحج
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الحجاج
حج 1443هـ
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي
أحمد التوفيق

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