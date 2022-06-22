وزير الشؤون الإسلامية المغربي يُثَمِّنُ جهودَ خادم الحرمين ووليِّ العهدِ في خدمة الحجاج

وأشادَ بمبادرة "طريق مكة" التي ُتسَخِّرُ كلَّ الإمكانات للتيسير على ضيوف الرحمن، إلى جانب أنها تدخلُ في إطار التنظيم المميز وضمان الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام، داعيًا اللهَ سبحانه وتعالى أن يحسنَ الجزاءَ لكل من أسهمَ في إنجاز هذه المبادرة التي تُعَدُّ ابتكارًا ناجحًا.