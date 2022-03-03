وزير الشؤون الإسلامية: حوار ولي العهد أبرز الدورَ الريادي للمملكة والسياسة الشفافة

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: إن سمو ‫ولي العهد‬ في حواره مع مجلة‫ أتلانتك، أكّد للعالم الدور الريادي الذي تضطلع به قيادة المملكة في حمل لواء الإسلام، ونشر منهج الوسطية، والتصدي للتطرف والكراهية والإرهاب.

جاء ذلك عبر تغريدات الوزير "آل الشيخ" عبر حسابه بتويتر، تعليقًا على الحوار المميز لسمو ولي العهد مع مجلة أتلانتيك الأمريكية، والذي تصدر الترند العالمي بمنصة تويتر، وتناقلته وسائل الإعلام العالمية.

وأضاف الوزير آل الشيخ أن سموه أكد السياسة الواضحة والشفافة لمختلف القضايا الدولية والإقليمية والمواقف الراسخة، مبينًا أن مقابلة ولي العهد في مجلة أتلانتك تُجسّد قوة الحضور الذي يمتلكها سموّه، والرؤية الثاقبة، والنظرة المستقبلية.

وأشار آل الشيخ إلى أن الحوار كان تركيزًا على الثوابت التي قامت عليها المملكة، وعزمًا على مواصلة الحرب على الفساد والجماعات المتطرفة التي أساءت للإسلام، وإبراز دور القيادة تجاه الوطن والمواطن.